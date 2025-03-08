دفاع رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" يطالب بتأجيل الدعوى لإحضار الشيك

كتب- أحمد عادل

بدأت محكمة جنح القاهرة الجديدة، نظر محاكمة رجل الأعمال "ر.ح.ر" المتهم بالاستيلاء على شيك بمبلغ مالي 13 مليون جنيه، من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة".

وطالب دفاع رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة"، خلال جلسة اليوم السبت، بتأجيل نظر الدعوى لإحضار أصل الشيك.

وفي الجلسة السابقة، قررت المحكمة تأجيل القضية لإحضار أصل الشيك، مع إخلاء سبيل المتهم.

وذكر رجل الأعمال المتهم أن الاتفاق بينه وبين لاعب النادي الأهلي كان يتعلق بشراء خمس وحدات تجارية داخل مشروع بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية، وأن اللاعب سلمه المبلغ كمقدم تعاقد، لكن لم يتم تحرير أي عقود رسمية بينهما.

وأوضح المتهم أن علاقة صداقة تجمعه بـ أفشة، وأنه تسلم منه المبلغ دون إثبات رسمي، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للوحدات تبلغ 35 مليون جنيه، ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي على طريقة سداد باقي المبلغ، حيث لا تزال الأمور قيد الحسابات داخل الشركة.

ونفى رجل الأعمال تهمة النصب على أفشة، موضحًا أن الشيك كان بمثابة مقدم تعاقد على الوحدات التجارية وليس لشراء سيارة، مشيرًا إلى أنه حاليًا محبوس ولن يستطيع إعادة المبلغ إليه، كما نفى صحة تمزيق إيصال استلام الشيك.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أحالت رجل الأعمال "ر.ح.ر" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن تقدم محمد مجدي أفشة ببلاغ يتهمه فيه بالنصب والاستيلاء على 13 مليون جنيه، مقابل جلب سيارة له من الخارج.

وتلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بتلقي بلاغ من محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، يتهم فيه رجل أعمال، صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب عليه والاستيلاء على المبلغ المذكور، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.