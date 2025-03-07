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رجل يطلب فسخ زواجه:"معرفتهاش بعد التجميل"

02:02 م الجمعة 07 مارس 2025

زوج يطالب بفسخ زواجه بسبب شكل زوجته الجديد

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كتبت- نور العمروسي:
أقام أحمد. ط (31 سنة)، محاسب، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطالب فيها بفسخ عقد زواجه من زوجته، مريم. ع (26 سنة)، مهندسة ديكور، مبررًا طلبه بأنها أجرت عملية تجميل غيرت ملامحها بالكامل لدرجة أنه لم يعد يتعرف عليها.

يقول أحمد: "تزوجت مريم منذ عامين، وكانت جميلة بطبيعتها، لكنها مهووسة بعمليات التجميل، في بداية الزواج، طلبت تأجيل الإنجاب لأنها غير مستعدة لتربية أطفال، فوافقت حتى تزداد خبرتها، لكنني اكتشفت لاحقًا أن السبب الحقيقي هو خوفها من أن يؤثر الحمل على مظهرها".

وأضاف: "كانت تجري عمليات تجميل بسيطة، وعندما اعترضت، أخبرتني أنها حرة، خاصة أنها تتحمل التكلفة من راتبها، بالإضافة إلى ذلك، كانت مهملة في أعمال المنزل وطلبت خادمة، فوافقت بشرط أن تقتصر مهمتها على التنظيف فقط، بينما تتولى زوجتي الطهي، لكنها في فصل الشتاء امتنعت عن الطبخ بحجة البرد، وطلبت أن أقيم عند والدتي طوال الموسم، بينما تعيش هي عند والدتها، لكنني رفضت، فصرنا نعتمد على الطعام الجاهز".

واستكمل الزوج حديثه: "زوجتي كانت مدللة قبل الزواج، وعندما تزوجنا لم تستطع تحمل المسؤولية، ورغم ذلك، تحملت الأمر لأنني أحبها، لكن ما لم أستطع تحمله هو قرارها بإجراء عملية تجميل كاملة دون علمي، وعندما رأيتها بعد الجراحة شعرت أنها شخص غريب عني، لم أعد أتعرف عليها، ولم أستطع تقبل شكلها الجديد".

واختتم: "لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى فسخ عقد زواج تحمل رقم 1790 لسنة 2024، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء".

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فسخ زواج دعوى قضائية محكمة الأسرة مصر الجديدة
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