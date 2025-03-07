الأمن ينفي اختطاف فتاة في سوهاج ويكشف الحقيقة

كتب- صابر المحلاوي:

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختطاف فتاة في محافظة سوهاج، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وأوضح المصدر أن الواقعة بدأت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتاريخ 24 فبراير 2025، من والد الفتاة يُفيد بتغيب نجلته، وهي طالبة، عن المنزل دون اتهام أحد بالتسبب في ذلك.

وبعد الفحص والتحريات، تبين أن الفتاة غادرت منزلها بمحض إرادتها نتيجة خلافات أسرية، وانتقلت للإقامة لدى أحد معارفها في محافظة أسوان، قبل أن تعود إلى منزلها في اليوم التالي.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تتخذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات المغلوطة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار التي قد تثير البلبلة بين المواطنين.