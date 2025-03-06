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عبارات مُسيئة وقيادة برعونة.. ضبط طالب عرض حياة المواطنين للخطر

12:07 م الخميس 06 مارس 2025

ضبط تعبيرية

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كتب- أحمد عادل:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو قائد سيارة - تبدو عليه علامات حداثة السن- يتضمن عبارات مُسيئة بالإضافة لتعريضه حياته والآخرين للخطر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مالك السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، نجله (طالب - مالك الحساب المُشار إليه) والسيارة المستخدمة، وبمواجهتهما أقر الأخير بقيادة السيارة ملك والده برعونة وبدون رخصة قيادة وتدوين منشورات خارجة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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ضبط طالب عبارات مُسيئة وزارة الداخلية
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