السيطرة على حريق شقة سكنية في الطالبية دون وفيات

كتب- صابر المحلاوي:



شب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الطالبية، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات.



البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطالبية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت عملية الإخماد.



ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة؛ لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



من جانبها تولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.