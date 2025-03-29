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ضبط 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

02:42 م السبت 29 مارس 2025

مخالفة مرورية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 45898 مخالفة مرورية متنوعة (659 مخالفة السير بدون تراخيص، و 35498 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 499 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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الإدارة العامة للمرور مخالفة مرورية وزارة الداخلية
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