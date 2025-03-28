بضاعة العيد.. ضبط مخدرات بقيمة 22 مليون جنيه في عدة محافظات

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديريات الأمن في القليوبية، السويس، مطروح، الإسماعيلية، وسوهاج، من تنفيذ حملات أمنية مكثفة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 22 مليون جنيه.

وأسفرت الحملات عن ضبط 9 عناصر إجرامية في القليوبية بحوزتهم 71 كيلو جرامًا من المخدرات المتنوعة، و5000 قرص ترامادول مخدر، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر. كما تم ضبط عنصرين إجراميين في السويس بحوزتهما 25 كيلو جرامًا من الحشيش، وعنصر إجرامي في مطروح بحوزته 15 ألف قرص من عقار التامول المخدر.

وفي سوهاج، ضبطت الأجهزة الأمنية 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 5 كيلو جرامات من مخدر الآيس (الشابو)، وأسلحة نارية وذخائر، بينما تم ضبط عنصرين إجراميين في الإسماعيلية بحوزتهما 30 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار في المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.