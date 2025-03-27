الحكم على كروان مشاكل لاتهامه بسب إعلامية شهيرة

كتب- أحمد عادل:

تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، حكمها على البلوجر "كروان مشاكل"، على خلفية اتهامه بالإساءة والتشهير بإعلامية شهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أحالت النيابة العامة للشؤون الاقتصادية، المتهم "أحمد علي" وشهرته "كروان مشاكل"، للمحاكمة على خلفية اتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة، بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح حدائق القبة بحبس أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، لمدة 4 أشهر مع إلزامه بسداد كفالة قدرها 500 جنيه عن كل تهمة وجهت إليه، وذلك في القضية رقم 12201، المتهم فيها بالسب والقذف.

وكانت الإعلامية قد تقدمت ببلاغين رقمي 62159 و62214، حيث اتهم البلاغ الأول "كروان مشاكل" بإثارة الفزع بين المواطنين عبر نشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، أما البلاغ الثاني فتضمن اتهامه ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش حياء المصريين وتتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم.