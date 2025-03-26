الداخلية: ضبط 220 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 357 قضية مخدرات، و 220 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 58217 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





