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ضبط متهم انتحل صفة طبيب للنصب على مواطن والاستيلاء على أمواله بالجيزة

05:57 م الأربعاء 26 مارس 2025

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، بتضرره من آخر له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتبين أنه كان ينتحل صفة طبيب مستخدمًا كارنيهات وشهادات مزورة. كما تم العثور بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.


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مكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية
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