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قرار قضائي جديد بشأن طارق الشناوي في قضية إزعاج هاني شاكر

04:16 م الأحد 23 مارس 2025

هاني شاكر

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة الناقد الفني طارق الشناوي، في القضية المقامة ضده من الفنان هاني شاكر، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 26 أبريل، للنطق للحكم.

وأدعى دفاع الفنان هاني شاكر أمام هيئة المحكمة مدنيًا ضد الناقد طارق الشناوي، مطالبًا بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بموكله.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة البلاغ المقدم من محامي الفنان هاني شاكر، ياسر قنطوش، إلى محكمة الجنح الاقتصادية.

جاء في البلاغ أن طارق الشناوي نشر مقالًا بتاريخ 18 يناير 2022، انتقد فيه قرارات نقيب المهن الموسيقية آنذاك، هاني شاكر، بشأن مطربي المهرجانات، معتبرًا أن هذه القرارات أدت إلى حالة من العشوائية في المشهد الفني، خاصة بعد إلزام المطربين بتغيير أسمائهم كشرط للعودة للغناء.

كما أشار البلاغ إلى ظهور الشناوي في عدة برامج تلفزيونية، حيث كرر انتقاداته لهاني شاكر، وهو ما اعتبره الأخير إساءة له ولمنصبه، مما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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