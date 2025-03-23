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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 11 طن دقيق مدعم

01:08 م الأحد 23 مارس 2025

دقيق

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كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية لضبط المخالفات المتعلقة بالجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا في مجال المخابز السياحية والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 11 طنًا من الدقيق البلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، أو البيع بأكثر من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتؤكد الوزارة استمرارها في تكثيف الحملات لمراقبة الأسواق، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد محاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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دقيق شرطة التموين المخابز السياحية
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