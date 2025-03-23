قبل العيد.. الأمن يداهم ورش تصنيع الألعاب النارية ويضبط 4 ملايين قطعة في الفيوم

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الفيوم، لقيامه بإدارة ورشة سرية لتصنيع الألعاب النارية، حيث عُثر بحوزته على أكثر من 4 ملايين قطعة من الألعاب النارية بقصد الاتجار.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة وتصنيع وترويج الألعاب النارية، خاصة مع اقتراب الاحتفالات بعيد الفطر، حيث تكثف الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط القائمين على هذه الأنشطة غير القانونية.

وقد أكدت تحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، قيام أحد العاملين، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من مداهمة الورشة وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على: 4.250 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وأدوات وخامات تستخدم في عملية التصنيع.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.