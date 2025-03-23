سطو مسلح على فرع "فوري" في أبو النمرس.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة سرقة مبالغ مالية بالإكراه من فرع إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية "فوري" بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغًا من أحد موظفي الفرع، يفيد بقيام عدد من الأشخاص يستقلون مركبة "تروسيكل"، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، بالاستيلاء على مبالغ مالية من الخزينة الخاصة بالفرع.

وقد تمكنت القوات الأمنية من ضبط أحد المتهمين في حينه، أثناء محاولته الهروب على متن "التروسيكل"، وذلك بفضل تدخل القول الأمني المكلّف بالمرور في المنطقة. وعُثر بحوزته على المبلغ المالي المستولى عليه وسلاح أبيض.

وبمناقشته، تم التوصل إلى هوية باقي المتهمين، وتم ضبطهم، حيث تبين أن أحدهم موظف سابق بالفرع ذاته، بالإضافة إلى اثنين آخرين. كما عُثر بحوزتهم على طبنجة صوت، التي تم استخدامها في تنفيذ الجريمة.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.