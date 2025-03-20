ضبط مالك محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مالك محل أجهزة ريسيفر، بمنطقة إمبابة؛ لبيعه أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية أفادت قيام (مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر- كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وضبط مالكه، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائي.