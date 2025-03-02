ضبط 82 مركبة "توك توك" مخالفة في حملة أمنية بسيدي جابر بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملاتها المرورية المكثفة لضبط المركبات المخالفة، حيث استهدفت مؤخرًا منطقة سيدي جابر ضمن خطة مستمرة لتحقيق السيولة المرورية وضبط المركبات غير المرخصة والمخالفة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 82 مركبة "توك توك" مخالفة خلال فترة وجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات لضبط المنظومة المرورية بالمنطقة.