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الداخلية تكشف تفاصيل تضرر شخص من صدور أحكام قضائية ضده في أسيوط

12:14 م الأحد 02 مارس 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شكوى أحد الأشخاص من صدور أحكام قضائية ضده، على الرغم من أن الأحكام تخص شخصًا آخر بمحافظة أسيوط.

وبالفحص، تبين أنه تم ضبط الشخص المذكور بتاريخ 27 فبراير 2025، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التعامل السريع مع الشكاوى المتداولة عبر مواقع التواصل، والرد عليها بكل شفافية.

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حملات امنية أحكام قضائية أسيوط
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