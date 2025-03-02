الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة

كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضربات متلاحقة لملاحقة وضبط المتورطين في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 6 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

جاء ذلك في إطار حملات مكثفة نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن ضبط عدة قضايا إتجار غير مشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، ويأتي ذلك استمرارًا لحملات وزارة الداخلية الرامية لمواجهة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، في محاولة لوقف التأثيرات السلبية على الاقتصاد القومي.