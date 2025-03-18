13 مصابا في تصادم سيارتين بمدينة 15 مايو

كتب - محمد شعبان:

أصيب 13 شخصًا في تصادم سيارتين بمدينة 15 مايو اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بامتداد مايو.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص اتجاه دار مصر مما أسفر عن سقوط 13 مصابا نقلوا إلى مستشفى 15 مايو للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور حطام السيارتين نهر الطريق.

في سياق متصل، أصيب وكيل النائب العام المستشار معتز محمد السيد إثر انقلاب سيارته بمنزل كوبري الأندلس بمحور جمال عبدالناصر اتجاه التسعين الجنوبي أمام كمبوند الفاديو دائرة قسم أول القاهرة الجديدة ونقله لمستشفى خاص للعلاج.