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تأجيل الحكم على المتهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى 14 يونيو

02:44 م السبت 15 مارس 2025

محاكمة تعبيرية

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل الحكم على المتهمة بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة في الهرم، إلى جلسة 14 يونيو، لحضور المتهمة.

وُجهت إلى المتهمة "م.س"، في القضية رقم 45369 لسنة 2024، جنايات الهرم، عدة اتهامات، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في منطقتي الهرم وفيصل، من خلال زرع عبوات ناسفة بجوار أحد البنوك.

كما وُجهت إليها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض حياة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، ونشر الرعب في قلوبهم، وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من أداء أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

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جماعة إرهابية تأجيل الحكم على المتهمة الهرم
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