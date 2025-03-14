إعلان

ضبط 41 ألف مخالقة مرورية متنوعة في يوم

01:39 م الجمعة 14 مارس 2025

مخالفة مرورية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 41752 مخالفة مرورية متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالقة مرورية المرور وزارة الداخلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول تعليق من والد الطفل المبتسم في التراويح بعد استجابة الأزهر الشريف
"الفول بقي بالبيستاشيو"..وجبة سحور غريبة تثير جدلا (ما القصة؟)
25 صورة ترصد الاستعدادات النهائية لإفطار المطرية 2025