الداخلية تكشف ملابسات دهس سيارة لعامل توصيل طلبات

كتب- علاء عمران:

كشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بعامل توصيل طلبات مما أودى بحياته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بقيام قائد سيارة بالاصطدام بـ (مندوب توصيل طلبات – مقيم بمحافظة بنى سويف) محدثاً إصابته التى أودت بحياته حال قيادته دراجة نارية أسفل كوبرى النزهة بالقاهرة ، وفر هارباً.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (محاسب – مقيم بمحافظة القليوبية) ، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.