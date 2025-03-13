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الداخلية تكشف ملابسات دهس سيارة لعامل توصيل طلبات

01:57 م الخميس 13 مارس 2025

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كتب- علاء عمران:

كشف ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالاصطدام بعامل توصيل طلبات مما أودى بحياته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بقيام قائد سيارة بالاصطدام بـ (مندوب توصيل طلبات – مقيم بمحافظة بنى سويف) محدثاً إصابته التى أودت بحياته حال قيادته دراجة نارية أسفل كوبرى النزهة بالقاهرة ، وفر هارباً.

أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (محاسب – مقيم بمحافظة القليوبية) ، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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دهس سيارة لعامل مواقع التواصل الاجتماعي حادث دهس
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