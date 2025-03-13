الأمن الاقتصادي يضبط 1389 مخالفة داخل المترو والقطارات في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال اختصاص تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1389 مخالفات وظواهر سلبية تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.