إعلان

الداخلية: ضبط 224 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم خلال يوم

01:43 م الأربعاء 12 مارس 2025

حملات أمنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 336 قضية مخدرات، و224 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 85551 حكما قضائيا متنوعا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملات أمنية الأسلحة النارية البلطجة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعم الوقود.. مدبولي يحسم جدل رفع أسعار البنزين والسولار
البنزين والدولار والدين.. صندوق النقد يحث مصر على تنفيذ هذه الإجراءات
"أخطر وجبة في رمضان".. حسام موافي يحذر من كارثة بعد الصيام