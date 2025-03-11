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السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالتجمع الأول

12:22 م الثلاثاء 11 مارس 2025

حريق - ارشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل عقار سكني بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق في شقة بالطابق الأول من العقار، وتم محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات.
بعمل التحريات تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بالتكييف الخارجي والذي تسبب في اندلاع النيران وامتدادها للأثاث الموجود داخل الشقة.
ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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قوات الحماية المدنية حريق عقار أجهزة الأمن ماس كهربائي
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