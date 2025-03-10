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إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة ربع نقل بمحل ببولاق الدكرور

12:04 ص الإثنين 10 مارس 2025

أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:
اصطدمت سيارة ربع نقل بمحل في بولاق الدكرور، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى والتحفظ على السائق.
بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا باصطدام سيارة نقل بمحل في بولاق الدكرور.
على الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى المكان، وتبين اصطدام سيارة نقل بمحل نتج عنها إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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حادث سيارة اصطدام سيارة بمحل بولاق الدكرور
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