ارتكبوا 17 جريمة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في المنيا

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، من ضبط تشكيل عصابي بدائرة مركز شرطة مطاي، مكوّن من خمسة أشخاص (لهم معلومات جنائية، ومقيمون بمحافظة المنيا)، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقص الضفيرة".

وتم ضبط أحدهم وبحوزته سلاح ناري محلي الصنع وطلقتان، بالإضافة إلى دراجة نارية مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 17 واقعة سرقة بالأسلوب ذاته، وأرشدوا عن 16 دراجة نارية من بين المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.