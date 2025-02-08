25 ألف قرص.. قرار عاجل بشأن عصابة الترامادول في كرداسة

كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، اليوم السبت، حبس أعضاء عصابة الترامادول والتامول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

كما تحفظت النيابة على مبلغ 3 ملايين جنيه، ضبط مع أفراد العصابة، بعد أن جمعوه من ترويج الأقراص المخدرة على عملائهم من تجار التجزئة والمدمنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تم ضبطهم وبحوزتهم 25 ألف قرص من الترامادول والتامول المخدر، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه من متحصلات البيع، بدائرة مركز شرطة كرداسة. كما طلبت النيابة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيميائي لتحليلها.

وردت معلومات إلى المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام كلٍّ من: "شاذلي ر"، 30 عامًا، "أحمد ع"، 25 عامًا، "عماد ع"، 40 عامًا، "محمود ع"، 30 عامًا، و"محمود ع"، 40 عامًا، وجميعهم عاطلون، بترويج العقاقير المخدرة بدائرة المركز.

تم إخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية. وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي ضخم، تبين أنه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأكدوا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم هو من أرباح ترويج المخدرات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.