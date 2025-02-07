إعلان

التفاصيل الكاملة لبلاغ يتهم كهربا وإمام بجلب مخدرات.. والدفاع يرد

12:33 ص الجمعة 07 فبراير 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 19 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 19 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 19 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 19 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 19 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 19 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 19 صورة
    كهربا
  • عرض 19 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
  • عرض 19 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 19 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل

أثار بلاغ اتهام لاعبي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” وإمام عاشور بجلب مواد مخدرة من الخارج جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل البلاغ

وكشف مصدر مطلع أن النيابة العامة بالنزهة أمرت بفتح تحقيق مع لاعبي النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور، بناءً على البلاغ المقدم من المحامي جمال عبد الكريم، الذي يحمل رقم 55 لسنة 2025 إداري النزهة.

ووفقًا للبلاغ، وُجهت إلى كهربا وإمام عاشور تهم جلب المخدرات عبر طائرة خاصة أثناء عودتهما من الخارج، بالإضافة إلى الاتجار في المواد المخدرة، وحيازتها، وتعاطيها.

وأكد مقدم البلاغ، موكلًا عن سيدة تدعى “داليا”، وجود تسجيلات صوتية تثبت ادعاءها.

دفاع إمام عاشور يرد على اتهامه بجلب مواد مخدرة

ومن جانبه، أوضح محمد رشوان، محامي اللاعب إمام عاشور، أن البلاغ كيدي ومقدم من سيدة تُدعى “داليا”، سبق أن اتهمت لاعبي الأهلي بالسب والقذف بسبب خلافات سابقة منذ ديسمبر الماضي، إلا أنه تم حفظه إداريًا.

وتابع رشوان، كهربا سافر إلى الخارج دون أي مشاكل، وإمام عاشور بعد انضمامه للمنتخب سيغادر البلاد بشكل طبيعي، فكيف يكونان متهمين بجلب مواد مخدرة من الخارج؟!”.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلاغ يتهم كهربا وإمام بجلب مخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة