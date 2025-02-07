التفاصيل الكاملة لبلاغ يتهم كهربا وإمام بجلب مخدرات.. والدفاع يرد

كتب- أحمد عادل

أثار بلاغ اتهام لاعبي الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا” وإمام عاشور بجلب مواد مخدرة من الخارج جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل البلاغ

وكشف مصدر مطلع أن النيابة العامة بالنزهة أمرت بفتح تحقيق مع لاعبي النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور، بناءً على البلاغ المقدم من المحامي جمال عبد الكريم، الذي يحمل رقم 55 لسنة 2025 إداري النزهة.

ووفقًا للبلاغ، وُجهت إلى كهربا وإمام عاشور تهم جلب المخدرات عبر طائرة خاصة أثناء عودتهما من الخارج، بالإضافة إلى الاتجار في المواد المخدرة، وحيازتها، وتعاطيها.

وأكد مقدم البلاغ، موكلًا عن سيدة تدعى “داليا”، وجود تسجيلات صوتية تثبت ادعاءها.

دفاع إمام عاشور يرد على اتهامه بجلب مواد مخدرة

ومن جانبه، أوضح محمد رشوان، محامي اللاعب إمام عاشور، أن البلاغ كيدي ومقدم من سيدة تُدعى “داليا”، سبق أن اتهمت لاعبي الأهلي بالسب والقذف بسبب خلافات سابقة منذ ديسمبر الماضي، إلا أنه تم حفظه إداريًا.

وتابع رشوان، كهربا سافر إلى الخارج دون أي مشاكل، وإمام عاشور بعد انضمامه للمنتخب سيغادر البلاد بشكل طبيعي، فكيف يكونان متهمين بجلب مواد مخدرة من الخارج؟!”.