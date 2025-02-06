مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط

كتب- علاء عمران:

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسيوط، وضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، تفيد بقيام عنصر إجرامي شديد الخطورة – سبق اتهامه في 11 جناية، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا أبرزها "شروع في قتل، وسلاح" – بمحاولة جلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

تم استهداف المتهم، الذي بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، ما دفع القوات للتعامل معه، وأسفر الاشتباك عن مصرعه. وعُثر بحوزته على 32 قطعة سلاح ناري، وكميات متنوعة من المواد المخدرة.

قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 7.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية لضبط الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.