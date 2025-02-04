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9 فبراير محاكمة إعلامي لبناني في سب وقذف ياسمين عز

07:06 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

ياسمين عز

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كتب- محمود الشوربجي:

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 9 فبراير الجاري، لنظر محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

وكشفت أوراق القضية أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية، قد أحالت الإعلامي اللبناني نيشان إلى المحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات وثبوت تعديه بالسب والقذف تجاه الإعلامية المصرية ياسمين عز.

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