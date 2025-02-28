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إحباط ترويج مخدرات بـ 21 مليون جنيه.. الداخلية تطارد تجار الممنوعات في 4 محافظات

12:27 م الجمعة 28 فبراير 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدة مديريات، من تنفيذ عمليات ناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بقيمة تقارب 21 مليون جنيه.

الفيوم: ضبط 3 عناصر بحوزتهم (50 كجم هيدرو – 15 كجم آيس – 12 كجم حشيش – أسلحة نارية وذخائر).

الدقهلية: ضبط عنصر إجرامي وبحوزته (16 كجم حشيش – 4 كجم هيروين – 2 كجم آيس – سلاح أبيض).

المنيا: ضبط عنصرين بحوزتهما (5 كجم حشيش – 1 كجم آيس – فرد خرطوش وطلقات).

مطروح: ضبط عدة عناصر بحوزتهم (64.5 كجم حشيش – أسلحة نارية وذخائر – 10 بنادق خرطوش).

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل جهودها لملاحقة باقي العناصر الإجرامية.

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