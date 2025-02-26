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"الاقتصادية" ترفض دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين وقناة النهار

06:34 م الأربعاء 26 فبراير 2025

رضا عبد العال

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كتب- صابر المحلاوي:
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا برفض دعوى التعويض التي أقامها الكابتن رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين وقناة "النهار"، والتي طالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بدعوى تعرضه للسب والقذف بسبب تصريحات أدلى بها أمين خلال برنامجه "آخر النهار".

قدم رضا عبد العال مقطعًا من البرنامج كدليل لدعم ادعاءاته، فيما حضر المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامي تامر أمين وقناة النهار، ودفع بعدم وجود أي إساءة مباشرة في التصريحات، مطالبًا برفض الدعوى.

وجاء في تقرير الخبير الذي أودعته المحكمة أن فحص الفيديو المقدم لم يثبت احتوائه على أي عبارات سب أو قذف، بل كان مجرد عرض لوجهة نظر الإعلامي تامر أمين، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رضا عبد العال بالمصروفات.

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رضا عبدالعال تامر أمين قناة النهار
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