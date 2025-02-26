ضبط 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بـ6 ملايين جنيه في الإسكندرية والشرقية

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الإسكندرية والشرقية، من ضبط 7 متهمين بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ6 ملايين جنيه.

في الإسكندرية، تم ضبط أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة باب شرق وبحوزته 12 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش، كما تم ضبط 3 آخرين، لاثنين منهم سجلات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهم 32 كيلوجرامًا من الحشيش.

أما في الشرقية، فقد تم ضبط متهمين، لأحدهما معلومات جنائية، بمركز شرطة منيا القمح، وبحوزتهما 15 كيلوجرامًا من الحشيش، بالإضافة إلى ضبط سيدة بمركز شرطة الزقازيق وبحوزتها 5 كيلوجرامات من الحشيش، وسلاح ناري وطلقات، وسيارة.

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وباشرت النيابة التحقيقات.