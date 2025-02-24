ضبط مُزور وثائق رسمية روج نشاطه عبر السوشيال ميديا بالقاهرة

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات والمستندات الرسمية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أفادت قيام (أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من استمارات وعقود العمل "خالية البيانات"، سجل تجاري، شهادة فحص طبي، صورة بطاقة رقم قومي باسم المتهم "مزورة"، عدد من الاستمارات لحجز وحدات سكنية، 2 أكلاشيه، منشورات دعائية، 4 بطاقات دفع إلكتروني باسم المتهم، دفتر إيصال استلام نقدية، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وعدد 4 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

بمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.