المستشار بولس فهمي: الحق في الكرامة الإنسانية من أهم المبادئ الدستورية

كتب- أحمد أبو النجا:

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الحقوق الدستورية المصونة تتمتع بطابع مطلق، لا يحدّه إلا التعارض مع حقوق الآخرين، مشيرًا إلى أن الحق في الكرامة الإنسانية يعدّ أحد أهم المبادئ الدستورية التي نصّ عليها دستور مصر الحالي.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، أثناء استقبال المحكمة لوفد دولي من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك بهدف الاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها خلال سنوات عملها.

وأشار المستشار بولس فهمي إلى أن الدستور الحالي قد مدّ الحماية الدستورية لمبدأ الحق في الكرامة الإنسانية، وكذلك للحقوق اللصيقة بشخص الإنسان، لتشمل جميع المقيمين في مصر من الأجانب، وليس المصريين فقط.

وأضاف أن هناك اعتبارين أساسيين يحكمان آلية الرقابة الدستورية، وهما: الحقوق والحريات الشخصية، والمصلحة العامة للمجتمع.

كما ألقى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة كلمات تناولت التاريخ الدستوري لمصر، وتطور الرقابة الدستورية، واختصاصات المحكمة الدستورية العليا، حيث شهدت الندوة نقاشات ثرية مع الوفد الزائر، تطرقت إلى تبادل الخبرات والأفكار القانونية والدستورية على المستوى الدولي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج التعاون الدولي الذي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.