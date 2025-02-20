"المطب كلمة السر".. كشف لغز سرقة حقائب المواطنين بسوهاج

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر شخص من بعض الأشخاص سرقوا حقائب المواطنين من سياراتهم بأسلوب الخطف حال عبورهم أحد المطبات الصناعية بطريق المطار بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/1/2025 تبلغ لمركز شرطة العسيرات بسوهاج من شخص مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام أنه حال عودته من المطار مستقلاً سيارة ربع نقل صحبة قائدها بدائرة المركز، صعد شخص بالصعود إلى السيارة واستولي على (شاشة عرض، بطانية) خاصين به.

وتمكنت المباحث من ضبط مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة المركز) وبحوزته المسروقات، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.