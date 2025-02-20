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سرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي.. والمشتبه بها امرأة

04:43 م الخميس 20 فبراير 2025

ميار الببلاوي

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كتب - محمد شعبان:

تلقت الإعلامية ميار الببلاوي صدمة قوية على يد خادمتها الأفريقية، لم تمر عليها سوى ساعات داخل شقتها حتى تسللت إلى غرفتها واستولت على مشغولاتها الذهبية.

مأمور قسم الهرم تلقى بلاغا من "الببلاوي" تتهم فيه خادمتها بسرقتها بعد استقدامها بفترة وجيزة.

الإعلامية المعروفة اتهمت الخادمة حديثة العهد بمنزلها بسرقة مجوهراتها الثمينة وقدمت أوصافها.

العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب شكل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى الدكر لفحص البلاغ وضبط المشكو في حقها.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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ميار الببلاوي سرقة مجوهرات قسم الهرم
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