تأييد حبس التيك توكر "كروان مشاكل" في اتهامه بالإساءة لإعلامية شهيرة

كتب- أحمد عادل

قضت محكمة مستأنف جنح الأميرية، بتأييد حكم حبس التيك توكر "كروان مشاكل" 4 أشهر، لاتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة ونشر أخبار كاذبة.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنح حدائق القبة، بحبس أحمد علي محمد السيد الشهير بـ "كروان مشاكل"، 4 أشهر مع كفالة 500 جنيه عن كل تهمة وجهت إليه، في القضية رقم 12201، والمتهم فيها بالسب والقذف.

وكانت إعلامية شهيرة تقدمت ببلاغين رقمي 62159 و62214، البلاغ الأول اتهم"كروان" بإثارة الفزع بين المواطنين عبر نشر شائعات عن تلوث مياه الشرب، أما البلاغ الثاني، فتضمن اتهام "كروان مشاكل" ببث فيديوهات تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش حياء المصريين وتتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم.