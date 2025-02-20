ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بالقاهرة لاتهامه بنسخ وتقليد الكتب الدراسية

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مدير مطبعة غير مرخصة بالقاهرة، تورط في نسخ وتقليد الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح، في مخالفة واضحة لحقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة غير مرخصة، تقع في عين شمس بالقاهرة، بطباعة الكتب الدراسية دون تفويض أو إذن رسمي، مستغلًا الإقبال الكبير على المناهج لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المطبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم ضبط المدير المسؤول، المقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزته 716 نسخة مقلدة من الكتب الدراسية المختلفة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب المخالفات بالتعاون مع مالك المطبعة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة كل من يتورط في التعدي على حقوق الملكية الفكرية وترويج الكتب المزيفة.