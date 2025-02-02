30 ثانية رعب .. كيف أنقذ أهالي فيصل 3 أطفال من لهب نيران شقة "كعبيش"؟

كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

شهدت حادث حريق شقة سكنية بمنطقة كعبيش في فيصل، دورًا بطولي لعدد من شباب المنطقة في إنقاذ 3 أطفال من موت مُحقق وسط الحريق.

والتقى "مصراوي" أحد الشباب الذين تسلقوا شرفة الشقة وأنقذوا الأطفال، ويدعى محمد عادل، الذي روى تفاصيل الحادث منذ البداية وحتى إنقاذ الأطفال.

وقال الشاب، إنه أثناء تواجده في محل عمله في مبنى مجاور لموقع الحريق، شاهد تصاعد أدخنة من شرفة وبلكونة إحدى الشقق السكنية الكائنة في الطابق العاشر من العقار، وسط استثغاثة من إحدى الإطفال المحبوسة وسط الحريق.

أضاف أنه سارع رفقة عدد من شباب المنطقة لمحاولة تسلق العقار لكنهم وجدوا صعوبة في البداية بسبب كثافة أدخنة الحريق، حتى تمكنوا من دخول الشقة من خلال الطابق التاسع.

يواصل الشاب: "دخلنا الشقة والنار كانت فوقنا وماسكة في السقف.. طلعنا اتنين من البلكونة وواحدة من الأوضة"، موضحًا أنهم لم ينتظروا وصول الحماية المدنية وأسرعوا لإنقاذ الأطفال.

لفت "محمد" إلى أن والد ووالدة الأطفال لم يكونا داخل الشقة وقت الحريق، وأنهما حضرا عقب إنقاذهم، مضيفًا أن سيارات الإطفاء حضرت عقب ذلك لإطفاء الحريق.

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق الذي نشب في شقة بمنطقة كعبيش بالهرم، وذلك بعد نجاح الأهالي في إنقاذ 3 أطفال من الموت.

كما قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة والاستماع إلى أقوال شهود العيان، بالإضافة إلى الشباب الذين تدخلوا لإنقاذ الأطفال.

وكان الحريق قد نشب في شقة بأحد الأبراج السكنية، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده بسرعة، دون أن تُسجل أي إصابات.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحريق، حيث تجري تحريات موسعة وتفريغ الكاميرات، في الوقت الذي تم فيه تحرير محضر بالواقعة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مدته 30 ثانية تكشف الدور البطولي لأهالي منطقة كعابيش في إنقاذ 3 أطفال من حريق نشب في شقتهم السكنية في غياب والديهم.