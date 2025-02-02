بالقانون.. ما هي عقوبتك إذا قاد طفل سيارتك؟

كتب- أحمد أبو النجا:

حذرت وزارة الداخلية من خطورة ترك السيارات للأطفال، مؤكدة أن صاحب المركبة يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه، إذا سمح للأطفال بقيادة المركبة دون سن قانوني. يأتي ذلك في إطار تشديد الإجراءات للحد من الحوادث الناتجة عن القيادة غير القانونية من قبل القُصَّر.

عقوبة القيادة تحت السن القانوني

وفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973، فإن عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني هي:

السجن لمدة لا تزيد عن سنة.

غرامة لا تقل عن 5000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه مصري.

ويكون الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة هو المسؤول عن هذه العقوبة.

ويشار إلى أن الحد الأدنى لسن الحصول على رخصة قيادة في مصر هو 18 عامًا، وذلك وفقًا للقانون رقم 66 لسنة 1973.

وتشمل عقوبة القيادة بدون رخصة تحت السن القانوني أيضًا سحب رخصة القيادة من الشخص الذي يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا من العمر 18 عامًا بالقيادة.

وتهدف هذه العقوبات إلى الحد من حوادث الطرق التي يتسبب فيها الأطفال والشباب الذين لا يتمتعون بالمهارات والخبرة الكافية للقيادة.

القبض على طفل لقيادته سيارة ملاكي بالقليوبية

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على طفل لقيادته سيارة ملاكي وبصحبته أطفال بمدينة العبور بالقليوبية، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص، تم تحديد مالك السيارة المقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وضبط قائدها "شقيقه". وبمواجهتهما، أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.