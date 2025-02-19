إعلان

فقد السيطرة فانقلب الميكروباص.. 6 إصابات في حادث مروع بالطريق الإقليمي

02:53 م الأربعاء 19 فبراير 2025

انقلاب سيارة ميكروباص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الإقليمي بمحافظة الجيزة، بسبب فقدان السائق السيطرة على المركبة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على الطريق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة ميكروباص حادث الطريق الإقليمي سيارات الإسعاف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد
تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات