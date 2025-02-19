فقد السيطرة فانقلب الميكروباص.. 6 إصابات في حادث مروع بالطريق الإقليمي

كتب- علاء عمران:

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أثناء سيرها على الطريق الإقليمي بمحافظة الجيزة، بسبب فقدان السائق السيطرة على المركبة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى الموقع، حيث تبين من الفحص أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على الطريق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.