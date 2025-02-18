خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 27 ألف مخالفة في يوم واحد

كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية على مدار 24 ساعة بجميع الطرق والميادين، بهدف تسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط، والحد من الحوادث على الطرق.

أسفرت جهود الإدارة عن تحرير 45913 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: ضبط 639 مخالفة السير بدون تراخيص و21 دراجة نارية مخالفة، و27565 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و9 مخالفات موقف عشوائي، و423 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و29 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء الجمهورية."