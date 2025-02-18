بسبب تغريمه مخالفة مرورية.. سائق يكسر رادار بالقاهرة

كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تكسير زجاج أحد الرادارات، وتمكنت من ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود كسر في الزجاج الخارجي لأحد الرادارات داخل نطاق القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المستخدمة في الحادث وضبط قائدها. تبين أنه لا يحمل رخصة تسيير للسيارة، وهو مقيم في دائرة القسم، عُثر بحوزته على عصا خشبية كانت المستخدمة في الواقعة.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الحادث بسبب تغريمه سابقًا مخالفة مرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.