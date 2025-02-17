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ضبط قائد دراجة نارية تسبب في وفاة شخص بالقاهرة ولاذ بالفرار

01:14 م الإثنين 17 فبراير 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات حادث مروري، حيث تم ضبط قائد دراجة نارية تسبب في وفاة شخص قبل أن يلوذ بالفرار.

وكان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغًا بوقوع حادث تصادم أودى بحياة مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وذلك أثناء عبوره الطريق.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد وضبط قائد الدراجة النارية والمركبة المستخدمة في الحادث، حيث اعترف بارتكاب الواقعة وهروبه خشية التعرض للمساءلة القانونية، كما تبين أن الدراجة النارية غير مرخصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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أجهزة الأمن حادث مروري دراجة نارية
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