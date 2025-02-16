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لترشيد الكهرباء.. تحرير 136 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

12:40 م الأحد 16 فبراير 2025

مواعيد غلق المحلات

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 136 محلًا تجاريًا لعدم التزامها بقرار الغلق، وذلك خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 136 مخالفة للمحلات غير الملتزمة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وحرصًا على الالتزام بالإجراءات المقررة.

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