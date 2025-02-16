دقائق من الرعب.. حادث تصادم يحول المركبات إلى كتلة مشتعلة على الطريق الصحراوي - (صور)

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كتب - محمد الصاوي:

شهد طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي، قبل مدخل الريف الأوروبي بالشيخ زايد، حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وفقًا لشهود عيان.

وأفاد الشهود بأن الحادث وقع في الاتجاه البطيء من الطريق، ما أدى إلى تعطل حركة المرور، وسط تحذيرات للسائقين بضرورة توخي الحذر.

ووفقًا لمصادر أمنية، اشتعلت النيران في المركبتين بالكامل، فيما انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق وإنقاذ المتواجدين.