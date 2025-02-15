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بـ 8 ملايين جنيه.. سقوط تشكيل عصابي لتهريب الأسلحة النارية في الجيزة

12:22 م السبت 15 فبراير 2025

ضبط تشكيل عصابي - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية بمحافظة الجيزة، تخصص في جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة داخل البلاد.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين في دائرة قسم شرطة الأهرام، حيث أسفرت العملية عن ضبطهم وبحوزتهم: 5 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات النارية، ومبلغ مالي يتجاوز 8 ملايين جنيه، وماكينة عد نقود، و9 هواتف محمولة، وسيارتان ملاكي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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تشكيل عصابي الأسلحة النارية الأجهزة الأمنية محافظة الجيزة
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