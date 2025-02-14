منعتها من الدخول.. تفاصيل اعتداء ولية أمر على معلمة أمام مدرسة بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء ولية أمر على معلمة بالضرب باستخدام الطوب، أمام إحدى المدارس في دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، نتيجة خلافات بينهما.

وتبين من الفحص أنه في 8 فبراير الجاري، توجهت كل من المعلمة وولية الأمر إلى قسم الشرطة، حيث أفادتا بوقوع مشادة كلامية بينهما بعدما رفضت المعلمة السماح لولية الأمر بدخول المدرسة لاصطحاب أطفالها قبل انتهاء اليوم الدراسي. وأكد الطرفان حينها رغبتهما في التصالح وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية.

إلا أنه لاحقًا، عادت كل منهما إلى القسم وقدمت كل منهما بلاغًا ضد الأخرى، تتهمها بالتعدي عليها خارج المدرسة، مع الادعاء بإحداث إصابات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة.